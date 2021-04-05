إيطاليا: إعطاء 10.9 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا حتى الآن

ايطاليا-كورونا : نحو 18 الف اصابة جديدة
ليبيا:المنفي يجدد التأكيد على إجراء الانتخابات في موعدها
معرض فنون العالم دبي يسلط الضوء على أعمال الفنانين الناشئين
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
ميلانو..زيادة وعي المواطنين بقضايا تغير المناخ
ايطاليا..احتفالات عيد الفصح
مخطوطات رفيعة لتعايش ثقافة القرون الوسطى ، وفن منمنمات عصر النهضة مع فن الجنة في القرن السابع عشر
ايطاليا:مظاهرات ضد العنف الهيكلي والاستقلال الاقتصادي أمام وزارة الاقتصاد
ايطاليا..اعادة فتح المقاهي و المطاعم و البارات
ايطاليا..كرنفالات