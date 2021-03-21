ايطاليا /كورونا : دراسة لرصد الاستجابة المناعية بعد التطعيم

(أنسامد) - مارس 21 - روما - يُجري المعهد العالي للصحة في إيطاليا دراستين حول الاستجابة المناعية بعد التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا بين السكان، وذلك بالتعاون مع الجمعية الإيطالية لعلم وطب الشيخوخة.



الدراسة الأولى مخصصة لكبار السن المقيمين في دور رعاية المسنين، بينما جاءت الدراسة الثانية موجهة إلى عدد أكبر من السكان، يتكون من حوالي 2000 شخص. تشمل الدراسة السكانية الأكبر التطعيم بأنواع مختلفة من اللقاحات.



ستضم الدراسة عينة من 2000 فرد حصلوا على كل اللقاحات المتوفرة حاليًا في الدولة، وستشمل مجموعتين، وهما الأشخاص الأصحاء نسبيًا الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 65 عامًا والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا ويعانون من الضعف (أي يعانون من اثنين على الأقل من الأمراض المصاحبة).



ستسمح الدراسة بمراقبة استجابة الجسم المضاد الناجمة عن التطعيم وكذلك مدتها. سيتم أيضًا قياس الاستجابة الخلوية بعد عام واحد من التطعيم. ستوفر البيانات التي يتم جمعها معلومات عن كمية ونوعية الاستجابة المناعية التي تحدثها اللقاحات المختلفة لدى البالغين الضعفاء وكبار السن، والفعالية في الحماية من العدوى والمرض.



وتهدف الدراسة الأخرى لتقييم فعالية وسلامة ومدة التطعيمات المضادة لفيروس كورونا، لدى كبار السن الضعفاء الذين قد تكون الاستجابة المناعية لديهم ضعيفة. (أنسامد).



