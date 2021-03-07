إيطاليا: ارتفاع حالات الوفاة عن المتوسط ;;في 10 أشهر

(أنسامد) - مارس 7 - روما - في الفترة بين مارس وديسمبر من عام 2020، تم تسجيل 108.178حالة وفاة أكثر من المتوسط ;;مقارنة بالفترة نفسها في السنوات من 2015-2019، بزيادة 21%، مع الأخذ في الاعتبار تأثير وباء فيروس كورونا على إجمالي الوفيات.



في عام 2020، كان إجمالي الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب هو الأعلى على الإطلاق في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية، حيث تم تسجيل 746.146 حالة وفاة، أي بزيادة 100.526 حالة وفاة عن المتوسط في الفترة بين ;;2015-2019، بارتفاع 15.6%.



منذ بداية الوباء وحتى 31 ديسمبر 2020، شكلت الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا 10.2% من معدل الوفيات من جميع الأسباب على المستوى الوطني، وفقا لبيانات التقرير الخامس الذي صدر عن المعهد العالي للصحة والمعهد الوطني الإيطالي للإحصاء.



اعتبارًا من منتصف أكتوبر 2020، أصبحت آثار الموجة الثانية من وباء كورونا على إجمالي الوفيات واضحة بشكل متزايد. وبالنظر إلى الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب، فقد كان هناك 213 ألف حالة وفاة خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2020، بزيادة 52 ألف حالة عن المتوسط ;;لنفس الفترة من 2015 إلى عام 2019. (أنسامد).



