ايطاليا : ارشادات جديدة للتعامل مع حالات التوحد

(أنسامد) - فبراير 28 - روما - نشر المعهد العالي للصحة في إيطاليا مجموعة من النقاط الرئيسية للإرشادات الجديدة للتعامل مع حالات اضطراب طيف التوحد، والتي تتضمن تشخيصات دقيقة، والتعرف على الحالات وتوجيهها إلى العلاج، والإشارة إلى العلاجات الشخصية، وإنشاء شبكة دعم ومساعدة وتشجيع التفاعل بين الطبيب والمريض وأفراد الأسرة.



طورت المجموعة أربع توصيات حول التدخلات الدوائية، والتي ستتبعها قريبًا توصيات أخرى بشأن التشخيص والتدخلات السلوكية. وتهدف تلك التوصيات لدعم المتخصصين في الرعاية الصحية في تحديد المسار التشخيصي-العلاجي الأنسب، ومشاركة هذا الاختيار مع المرضى وعائلاتهم.



أعد المعهد العالي للصحة أيضًا برنامجا لبدء مراقبة وصف واستخدام ونتائج العلاجات الدوائية مع إيلاء اهتمام خاص للتفاعلات الضارة المحتملة. من بين التوصيات عدم استخدام المنشطات النفسية والأتوموكسيتين، ولا مثبتات الحالة المزاجية لدى الأطفال والمراهقين المصابين باضطراب طيف التوحد.



كما يقترح الخبراء أيضًا عدم استخدام مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية وعقاقير النورابينفرين لدى الأطفال والمراهقين.



(أنسامد).



