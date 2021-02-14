حالات التهاب السحايا في إيطاليا أقل من المتوسط ;;الأوروبي

(أنسامد) - فبراير 14 - روما - في عام 2019، تم تسجيل 189 حالة التهاب السحايا بالمكورات السحائية في ايطاليا، و1671 حالة من المكورات الرئوية، فيما تم تسجيل 186 حالة من مرض الناعور في إيطاليا، وفقا للبيانات الخاصة بمراقبة التهاب السحايا التي نشرها المعهد العالي للصحة.



بخصوص النيسرية السحائية في عام 2019، كانت هناك زيادة طفيفة مقارنة بعام 2018، حيث تم تسجيل 170 حالة، مع انخفاضها مقارنة بعام 2017 (197).



في الفترة من 2017-2019، تذبذب معدل الإصابة بأمراض المكورات السحائية بين 0.33 حالة لكل 100000 نسمة في عام 2017، و 0.28 حالة في عام 2018 و 0.31 حالة في عام 2019.



وكشفت البيانات عن انخفاض حالات التهاب السحايا في إيطاليا عن المتوسط ;;الأوروبي البالغ 0.6 حالة لعام 2017. وكانت الفئات الأكثر إصابة في عام 2019 الرضع الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1-4 أعوام. (أنسامد).



