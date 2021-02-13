إيطاليا:العدوى بالسلالة البريطانية من كورونا في البلاد 17.8%

(أنسامد) - فبراير 13 - روما - أشارت تقديرات وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الجمعة، إلى أن واحدة من بين كل خمس حالات إصابة بفيروس كورونا في البلاد، تقريبا، سببها السلالة المتحورة التي تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا.



وقالت الوزارة اليوم الجمعة إن حالات الإصابة بهذه السلالة تمثل 8ر17% من إجمالي الحالات على مستوى البلاد.



ويعتمد التقدير على تحليل عينات عشوائي، حيث قام خبراء في 80 معملا بعمل تسلسل لحوالي 850 عينة من أشخاص ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.



وخلص الخبراء إلى أن السلالة المتحورة من كورونا تنتشر في أنحاء إيطاليا ويمكن أن تصبح المهيمنة خلال الأشهر المقبلة، وفقا لبيان الوزارة. (أنسامد).



