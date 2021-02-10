ايطاليا-كوفيد19: 10630 إصابة.. 422 وفاة

(أنسامد) - فبراير 10 - روما - قامت السلطات الصحية الايطالية بتحديث خطة لقاح كوفيد 19 من خلال تقسيم المتلقين الي 6 فئات في المرحلة الثانية بحيث تبدأ الأولويات من الأفراد "الضعفاء للغاية".



خلال الـ 24 ساعة الماضية ، تم تسجيل 10630 اختبارًا إيجابيًا لفيروس كورونا في إيطاليا ، وفقًا لبيانات وزارة الصحة. كان يوم الاثنين 7970.



هناك 6 فئات سيتم تطعيمها كأولوية في المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد كوفيد. الأول سيكون موضوعات "شديدة الضعف" لأمراض معينة ، بغض النظر عن العمر. يوفر تحديث خطة التطعيم الوطنية لـ SarsCov2 لهذا الغرض.



ويتبع ذلك الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 75 و 79 عامًا ؛ بين 70 و 74 سنة ؛ الأشخاص الذين يعانون من مخاطر سريرية خاصة تتراوح أعمارهم بين 16 و 69 عامًا ؛ الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و 69 عامًا بدون شروط تزيد من المخاطر السريرية ؛ الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 54 عامًا دون زيادة المخاطر السريرية.



ستنتقل لقاحات MRna إلى الفئات الخمس الأولى و AstraZeneca سيصل إلى الفئة السادسة. (أنسامد).



