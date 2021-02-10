ايطاليا-كوفيد19: 10630 إصابة.. 422 وفاة

(أنسامد) - فبراير 10 - روما - قامت السلطات الصحية الايطالية
بتحديث خطة لقاح كوفيد 19 من خلال تقسيم المتلقين الي 6 فئات في
المرحلة الثانية بحيث تبدأ الأولويات من الأفراد "الضعفاء للغاية".
خلال الـ 24 ساعة الماضية ، تم تسجيل 10630 اختبارًا إيجابيًا
لفيروس كورونا في إيطاليا ، وفقًا لبيانات وزارة الصحة. كان يوم
الاثنين 7970.
هناك 6 فئات سيتم تطعيمها كأولوية في المرحلة الثانية من حملة
التطعيم ضد كوفيد. الأول سيكون موضوعات "شديدة الضعف" لأمراض معينة
، بغض النظر عن العمر. يوفر تحديث خطة التطعيم الوطنية لـ SarsCov2
لهذا الغرض.
ويتبع ذلك الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 75 و 79 عامًا ؛ بين
70 و 74 سنة ؛ الأشخاص الذين يعانون من مخاطر سريرية خاصة تتراوح
أعمارهم بين 16 و 69 عامًا ؛ الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 55
و 69 عامًا بدون شروط تزيد من المخاطر السريرية ؛ الأشخاص الذين
تتراوح أعمارهم بين 18 و 54 عامًا دون زيادة المخاطر السريرية.
ستنتقل لقاحات MRna إلى الفئات الخمس الأولى و AstraZeneca سيصل
إلى الفئة السادسة. (أنسامد).