نابولي ، جراحة بنكرياسية نادرة باستخدام روبوت دافنشي اكس اي

(أنسامد) - فبراير 8 - روما - تدخل فريق وحدة العمليات المعقدة لجراحة الكبد والبنكرياس والجراحة الطفيفة والروبوتية في مركز فردريك الطبي بنابولي ، بقيادة روبرتو ترويسي لتشخيص حالة مريض يبلغ من العمر 59 عاما يبحث منذ عدة أشهر عن التشخيص أولاً ثم عن حل دون أن يضطر إلى مواجهة رحلة خارج المنطقة.



كان التشخيص هو التهاب البنكرياس المزمن وأجريت الجراحة باستخدام الروبوت الجراحي دافنشي اكس اي .



بالإشارة إلى الأرقام ، يسلط ترويسي الضوء على أنه من أكتوبر 2019 إلى اليوم ، هناك أكثر من 250 عملية جراحية متخصصة في الكبد والبنكرياس تم إجراؤها بشكل رئيسي في مرضى الأورام والمعقدون للغاية ، منها 58 في المائة باستخدام تقنيات تنظير البطن والروبوت.



(أنسامد).



