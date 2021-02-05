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جمال و صحة - صحة
ايطاليا : لقاح أسترازينيكا لا يفضل لمن فوق 55 عامًا
    (أنسامد) - فبراير 5 - روما - أعلنت وكالة الأدوية الإيطالية (AIFA) أن موقف اللجنة العلمية التقنية ظل دون تغيير فيما يتعلق بالقرار الذي تم اتخاذه في اجتماع 30 يناير حول لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا.

    وأوضحت وكالة الأدوية الإيطالية أنه في انتظار المزيد من الدراسات، يظل لقاح أسترازينيكا موصى به للمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 55 عامًا والذين ليس لديهم أمراض خطيرة.

    وأضافت : ننتظر مزيدًا من الأدلة حول نسبة الفائدة والمخاطر للقاح قبل الموافقة على اعطائه للأشخاص الأكبر سنًا.

    من ناحية اخرى ، ذكرت تقارير أن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا سوف "يضغط" على وكالة الأدوية الإيطالية لتسريع الموافقة على الأجسام المضادة وحيدة النسيلة في علاج كورونا. (أنسامد).

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