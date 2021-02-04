الاتحاد الأوروبي.. 4 مليارات يورو للتغلب على السرطان

(أنسامد) - فبراير 4 - روما - اعتمدت المفوضية الاوروبية خطة تهدف الي رصد 4 مليار يورو من ميزانية الاتحاد الاوروبي للقضاء علي مرض السرطان من بين الاهداف التي يعمل عليها الاتحاد الاوروبي حاليا ..زيادة التطعيمات حتي التخلص نهائيا من سرطان عنق الرحم حتي عام 2030..و الوصول الي جيل خال من التدخين وتتبع سرطان الثدي و عنق الرحم والقولون لدي 90 بالمائة من الخاضعين للفحص من الان و حتي عام 2025 .فيما يتعلق بالعلاج من السرطان يعمل الاتحاد علي تامين الادوية لما يقرب من 90 بالمائة من المرضي من خلال الشبكة الاوروبية و المراكز المتخصصة من الان حتي عام 2030.



و تهدف الخطة الي تطوير طرق تجنب المرض ..تشخيصه و علاجه بالاضافة الي تحسين اساليب حياة مرضي السرطان ..فيما يتعلق بتجنب المرض سيتم شن حرب كبيرة ضد التدخين الشره و شرب الخمور من خلال فرض رسوم ضريببية كبيرة علي هذه المنتجات بالاضافة الي طرق جديدة لدعم الانشطة الرياضية و الانماط الغذائية الصحية مثل تناول الفواكه و الخضروات في مقابل التقليل من استهلاك اللحوم. (أنسامد).

