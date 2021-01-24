فريق من جامعة جنوة يكتشف علاجا للتصلب المتعدد

(أنسامد) - يناير 24 - روما - نجح فريق من جامعة جنوة الايطالية في اكتشاف علاج لمرض التصلب المتعدد، وذلك بعد دراسة أُجربت على مجموعة من المرضى الذين يعانون من المرض بالتنسيق مع مستشفى سان مارتينو في جنوة.



وكشفت الدراسة التي نُشرت نتائجها في في دورية نيورولوجي (Neurology) أن التثبيط المناعي الشديد الذي يتبعه زرع الخلايا الجذعية المكونة للدم ذاتيًا يؤدي إلى منع تطور مرض التصلب المتعدد.



أجرى الدراسة البروفيسور جيانلويجي مانكاردي والدكتور جياكومو بوفا بالتعاون مع 20 مركزًا إيطاليًا. تمت دراسة جميع المرضى الذين يعانون من التصلب المتعدد العدواني والذين خضعوا لعملية زرع في إيطاليا من 1998 إلى 2019 ومتابعتهم لمدة 6 سنوات في المتوسط.



يقول مستشفى سان مارتينو : تُظهر البيانات أن أكثر من 60% من المرضى لا يعانون من تفاقم الإعاقة بعد 10 سنوات من الزرع ، وفي كثير من الحالات، هناك أيضًا تحسن في الصورة العصبية يستمر بمرور الوقت.



وقال الدكتور جياكومو بوفا إن النتائج التي تم الحصول عليها لها أهمية أساسية في السياق الحالي للمرض.



لاحظ البروفيسور مانكاردي، أحد رواد زراعة الخلايا الجذعية الذاتية في الأشخاص المصابين بالتصلب المتعدد، التطورات على مر السنين.



وقال : في البداية، كنا نستهدف الأشخاص الذين يعانون من مرحلة متقدمة من المرض التي تسبب في إعاقة شديدة.



الآن، من ناحية أخرى، الهدف الاساسي علاج المرضى الذين لا يستجيبون للعلاجات، ويتوقعون زرع ذاتي مع مرور الوقت. عندما ندرك أن الشخص لا يستجيب للعلاجات التقليدية ، فإن زراعة خلايا ذاتية هو أحد أهم الخيارات. (أنسامد).



