ايطاليا:انخفاض وفيات كوفيد مع استخدام فيتامين د

(أنسامد) - يناير 19 - روما - اكدت دراسة تابعة لجامعة بادوا الايطالية ان العلاج بفيتامين (د) في مرضى الأمراض المصاحبة لجائحة كوفيد يقلل عدد الوفيات وكذلك من نقل المرضي الي وحدات العناية المركزة.



تسلط الدراسة الضوء علميًا على الدور الفعال لفيتامين D على مرضى Covid-19 وقد تم تنسيقها من قبل جامعة Padua بدعم من جامعات بارما وفيرونا ومعاهد أبحاث CNR في Reggio Calabria و Pisa و نشرت في مجلة Nutrients.



لا يوجد حاليًا الكثير من المعلومات حول كيفية تأثير فيتامين (د) على بداية ومسار المرض المعروف باسم Covid-19. ربطت الأعمال العلمية بين نقص فيتامين (د) وزيادة التعرض للمرض ومظاهره السريرية الأكثر عدوانية.



ومع ذلك ، لم يُعرف الكثير عن آثار تناول الكولي كالسيفيرول (فيتامين د الأصلي) في المرضى الذين يعانون بالفعل من Covid-19.



من جانبها اقترحت الأبحاث الفرنسية الحديثة أن العلاج بالكولي كالسيفيرول ، الذي تم تناوله في الأشهر التي سبقت الإصابة ، يمكن أن يتخذ مسارًا أقل خطورة للمرضى المسنين الضعفاء المصابين بـ Covid-19 ".



تُظهر الدراسة كيف يتم إعطاء فيتامين د في مرضى كوفيد -19 مصابًا بأمراض مصاحبة له آثار إيجابية محتملة على مسار المرض.



يوضح الأستاذ. ساندرو جيانيني من جامعة بادوا ان "المرضى الذين شملهم الاستطلاع ، الذين يبلغ متوسط ;;أعمارهم 74 عامًا - - عولج بالارتباطات العلاجية ثم استخدم في هذا السياق وفي 36 من 91 شخصًا (39.6٪) بجرعة عالية من فيتامين د لمدة يومين متتاليين. لم يتم علاج الـ 55 شخصًا المتبقين (60.4٪) بفيتامين د ".



هدفت الدراسة إلى تقييم ما إذا كانت نسبة المرضى الذين خضعوا للنقل إلى وحدة العناية المركزة و / أو الوفاة يمكن أن تتأثر بـ تناول فيتامين د. (أنسامد).



