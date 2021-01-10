ايطاليا : مؤيدو استخدام اللقاحات أكثر من المعارضين

أنسامد - 10 يناير/ كانون الثاني - على الرغم من حالة الجدل التي تعبر عن مواقف معارضة بشدة لاستخدام اللقاحات في الوقاية من الأمراض، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، الا أن مؤيدي استخدام اللقاحات على موقع "تويتر" في إيطاليا أكثر من المعارضين.



جاء ذلك في دراسة أجرتها جامعة بيزا الايطالية ونُشرت في دورية Ieee Intelligent Systems، تحت اشراف اساتذة من قسم هندسة المعلومات، قاموا بتطوير نظام لتحليل الرأي العام باستخدام الذكاء الاصطناعي.



شمل الاستطلاع نحو 30 ألف مستخدم و 100 ألف تغريدة مكتوبة في الفترة من سبتمبر 2016 إلى يونيو 2017، تم اختيارها من خلال قائمة كلمات رئيسية مثل لقاح أو لقاح خطر.



وقال أحد الاساتذة المشرفين على الدراسة : هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام نظام الذكاء الاصطناعي من أجل إنشاء اتجاه للرأي في إيطاليا حول هذه المسألة، مضيفا : بفضل تقنيات التعلم الآلي المتقدمة، قمنا بابتكار نظام لتحديد مستخدمي "تويتر" المؤيدين والمعارضين والمحايدين فيما يخص استخدام اللقاحات للوقاية من الامراض.



سمح هذا النهج بتحليل مختلف للتوجهات على المستوى الجغرافي، مما ساعد في تحديد الاختلافات الدقيقة بين المناطق المختلفة، حيث برزت روما وميلانو على أنهما أكثر المناطق نشاطًا في البلاد فيما يتعلق باللقاحات.



