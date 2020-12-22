كورونا-وكالة الأدوية الأوروبية:ضوء أخضر مشروط للقاح فايزر

أنسامد- 22 ديسمبر/ كانون الأول - أعطت وكالة الأدوية الأوروبية الضوء الأخضر المشروط لاستخدام لقاح فايزر/بيونتيك المضاد لفيروس كورونا المستجد.



وأوضحت إيمر كوك، المديرة التنفيذية لوكالة الادوية الأوروبية:" في الوقت الحالي، لا توجد مؤشرات على أن اللقاح لن يكون فعالا ضد سلالة كورونا.



ومن جانبه، قال وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانزا: "وكالة الأدوية أعطت ضوء أخضر للقاح فايز/ بيونتك، هذا هو الخبر الذي كنا ننتظره، ولا تزال المعركة ضد الفيروس معقدة جدا، كما تظهر الاخبار الأخيرة القادمة من لندن"، في إشارة إلى السلالة الجديدة الأكثر عدوى التي أعلنت بريطانيا عن اكتشافها.



وتابع الوزير بالقول إن امتلاك مصل فعال يفتح الباب نحو مرحلة جديدة ويوفر المزيد من القوة والثقة أمام الفيروس.



وعقب قرار وكالة الأدوية، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، منحها الضوء الأخضر من أجل بدء الاستخدام التجاري للقاح.



