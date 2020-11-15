مسودة بروتوكول للرعاية المنزلية لمكافحة كورونا

أنسامد - 15 نوفمبر / تشرين الثاني - كشفت مجموعة العمل التابعة لوزارة الصحة الإيطالية عن المبادئ التوجيهية الخاصة بأطباء الأسرة لرعاية مرضى فيروس كورونا المستجد في المنزل.



تضم مسودة البروتوكول التي الأدوية التي سيتم استخدامها في العلاجات المنزلية. وذكرت مصادر في وزارة الصحة أن الوثيقة تهدف لتخفيف الضغط على المستشفيات من خلال مراقبة وإدارة عمليات رعاية المرضى في المنزل بأساليب متجانسة في جميع أنحاء البلاد.



سيتمكن الاطباء الممارسون من متابعة مرضى فيروس كورونا في المنزل، والاشراف على العلاج الدوائي ومراقبة بعض المعايير عن بُعد.



سيتم استخدام الباراسيتامول لأعراض الحمى، ومضادات الالتهاب إذا بدأت الحالة السريرية لمريض كوفيد في التدهور، والكورتيزون فقط في حالات الطوارئ لتجنب التأثير على الجهاز المناعي للمريض. لا مضاد للروماتيزم ولا مضادات حيوية. الهيبارين للأشخاص الذين يجدون صعوبة في الحركة.



تضم مسودة البروتوكول أيضًا تصنيفات مختلفة للمرض، حيث تعتبر العدوى خفيفة إذا كان المريض يعاني من الحمى مع عدم وجود ضيق في التنفس. تكون الحالة الصحية متوسطة إذا كان المريض مصابًا بالتهاب رئوي.



وتعتبر الحالة الصحية لمريض كورونا متدهورة عندما يكون الأكسجين أقل من المعدل الطبيعي مع معدل تنفس مرتفع ووجود ارتشاح في الرئة، فيما يتم تعريفه على أنه مرض في المرحلة الحرجة في حالة وجود فشل في التنفس أو الصدمة الإنتانية أو متلازمة الاختلال العضوي المتعدد.



