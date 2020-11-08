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جمال و صحة - صحة
دراسة : كوفيد يزيد من خطر الإصابة باضطراب نظام القلب
    أنسامد - 8 نوفمبر / تشرين الثاني - كشفت دراسة ايطالية حديثة أن المرضى الذين تم علاجهم من فيروس كورونا المستجد لديهم مخاطر متزايدة لاصابة بعدم انتظام ضربات القلب، ويخضعون لعلاجات وقائية من مخاطر تخثر الدم باستخدام أدوية تشكل بدورها مخاطر على القلب.

    أُجريت الدراسة التي قام بها الطبيب الايطالي سافيريو إياكوبينو، مسؤول قسم أمراض عدم انتظام ضربات القلب في مستشفى ماريا سيسيليا في كوتينيولا، على مرضى مصابين بفيروس كورونا في الفترة من الأول إلى 26 أبريل .

    ركزت الدراسة على حدوث مشاكل في ضربات القلب مرتبطة بتناول العلاجات أو كنتيجة مباشرة لفيروس كورونا. يقول إياكوبينو : يُظهر المرضى خطرًا متزايدًا من عدم انتظام ضربات القلب.

    وتابع : سجلنا لدى أكثر من 40% من المرضى ارتفاعًا في معدل الإصابة برجفان أذيني جديد، ما يُعتبر مؤشرًا لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وكذلك في عضلة القلب.

    وأوضح أن المرضى لم يكونوا بحاجة للتدخل بعد مرور 6 أشهر، مضيفا : ومع ذلك، لا يزال بعض المرضى يخضون للمتابعة من خلال جهاز مزروع تحت الجلد يسمح بالتحقق مما إذا كان عدم انتظام ضربات القلب مشكلة مؤقتة أم لا.

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