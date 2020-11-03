2020 أول 30 مليون جرعة لقاح أوكسفورد للاتحاد الأوروبي نهاية

أنسامد - 3 نوفمبر/ تشرين الثاني - كشف المدير العام لمجموعة اي ار بي ام بوميزيا، بيرو دي لورينزو أن الاتحاد الأوروبي سيتسلم الـ 30 جرعة الأولى من لقاح كورونا، الذي تطوره جامعة أوكسفورد بالتعاون مع استرازينيكا بحلول نهاية العام الجاري، 2020.



وبين دي لورينزو: "نتوقع أن تنتهي المرحلة الثالثة منا لتجارب السريرية على اللقاح بنهاية شهر نوفمبر، عند هذا الموعد ستنتقل الكلمة إلى الهيئات التنظيمية"، مشددا على ضرورة االوصول لنهاية التجارب دون أن يقع حدث غير مرغوب فيه.



وتابع دي لورينزو خلال حوار على إذاعة راديو كوسانو: في هذه الحالة، فإن الهيئات التنظيمية ستحتاج ما بين 3 إلى 4 أسابيع، وسيتم تسليم ما بين 20 إلى 30 مليون لقاح إلى الاتحاد الأوروبي بنهاية العام الجاري.



وبشأن اللقاح، أوضح دي لورينزو أن المهلة المعتادة تكون بين 6 إلى 8 شهور، لكن في ظل الوضع الحالي الحرج، فمن الممكن أن الهيئات التنظيمية ستقلل المهلة إلى بضعة أسابيع، مضيفا أن هذا لا يعني أن اللقاح لن يكون آمنا.



وأشار دي لورينزو أن المهلة التي سيتم تقصيرها ترتبط بالإجراءات البيروقراطية والممارسات المعتادة للعملية البيروقراطية، لكن سيتم احترام الوقت المخصص للرقابة العلمية للقاح.



وأضاف دي لورينزو أنه ليس هناك شركات دولية ترغب في وضع مصداقيتها وسمعتها في مأزق، موضحا أنه في حالة كان الوقت المخصص للهيئات التنظيمية أطول من 4 أسابيع، فمن الممكن أن يتم تسليم الجرعات الأولى بين نهاية العام وبداية شهر يناير 2021.



