خبراء يرفضون منهج مناعة القطيع في مكافحة كورونا

أنسامد- 18 أكتوبر/ تشرين الأول - قال 80 عالمًا من جميع أنحاء العالم إن اتباع استراتيجية مناعة القطيع في مكافحة فيروس كورونا المستجد خطأ فادح لا يدعمه أي دليل علمي.



جاء ذلك في رسالة مفتوحة تحمل اسم «John Snow Memorandum» وقعها 80 خبيرا وعالمًا من جميع أنحاء العالم، من بينهم علماء أوبئة وأطباء الأطفال وعلماء فيروسات، ونُشرت في مجلة لانسيت الطبية.



وأضاف الخبراء أن الحفاظ على انتشار الفيروس تحت السيطرة مع وضع قواعد يجب احترامها هو أفضل طريقة لحماية المجتمع والاقتصاد حتى وصول العلاجات واللقاحات الفعالة وتجنب عمليات الإغلاق الجديدة.



ووفقا للدراسة، فإن نهج مناعة القطيع خاطئ ومكلف في الأرواح والاقتصاد، كما أنه لن يوقف الفيروس الذي سيعود عدة مرات في موجات جديدة متكررة، نظرًا لوجود أدلة متزايدة على أن المناعة اللاحقة للإصابة بفيروس كورونا لا تدوم سوى بضعة أشهر بعد الإصابة ثم تختفي، كما أن هناك خطر للتعرض للاصابة مرة أخرى.



وتابع العلماء: هناك حاجة ماسة إلى تدابير فعالة للسيطرة على انتقال الفيروس إلى جانب البرامج الاجتماعية والاقتصادية لمساعدة الفئات الأكثر ضعفاً.



