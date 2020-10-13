انسامد - 13 اكتوبر - تشرين الاول - في أوروبا ، زادت الوفيات بسرطان القولون بنسبة 11.9٪. هذا هو تقدير آثار التأخيرات المعتمدة على فيروس كورونا في برامج الفحص للوقاية من سرطان القولون والمستقيم والتي تم الإعلان عنها خلال أسبوع قطاع أمراض الجهاز الهضمي الأوروبي الموحد ونتيجة دراسة أجرتها جامعة بولونيا .



ويقول الباحث لويجي ريكياردييلو يعتبر سرطان القولون والمستقيم ثاني أكبر قاتل في أوروبا بين أمراض الأورام: هناك 375000 تشخيص جديد كل عام في الاتحاد الأوروبي و 170.000 من ضحايا السرطان. ويشير الي ان "التشخيص المبكر للورم - يشرح مؤلف العمل - أمر بالغ الأهمية لأنه يجعل من السهل علاجه وبالتالي يحسن النتيجة السريرية للمرض". ويؤكد لويجي "لذلك من الضروري أن تستمر برامج الفحص الوقائي للمساعدة على منع المزيد من الزيادات في معدل الوفيات". استخدم الخبراء نموذجًا رياضيًا لعمل تنبؤات حول الآثار السريرية للتأخير الناجم عن حالة الطوارئ كوفيد ، والتي أثرت سلبًا على جميع الرعاية الصحية الروتينية. يؤدي التأخير المعتدل (7-12 شهرًا) والتأخير الأكبر (أكثر من عام) في الفحص إلى زيادة 3٪ و 7٪ في تشخيص السرطان المتأخر ، على التوالي. استنادًا إلى معدلات البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات في حالة التشخيص المتقدم ، حسب المؤلفون زيادة ملحوظة بنسبة 11.9٪ في الوفيات لتأخير الفحص لأكثر من 12 شهرًا.



