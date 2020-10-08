إيطاليا: زيادة في الإصابات بالسرطان بين النساء في 2020

أنسامد - 8 أكتوبر/ تشرين الأول - شهد عدد الإصابات بالأورام السرطانية خلال عام 2020 زيادة بالمقارنة بالعام الماضي، لاسيما بين النساء.



ومن المتوقع أن يصل عدد الحالات التي تم تشخيصها مصابة بأورام سرطانية خلال العام الحالي إلى 377 ألف حالة، بينهم 195 ألف بين الرجال و182 ألف بين النساء، بزيادة تقدر بأكثر من 6 ألاف حالة في هذه الفئة الأخيرة عن 2019، بحسب تقرير المعهد الوطني للصحة، الذي جاء تحت عنوان "أرقام السرطان في إيطاليا 2020".



وبالمقارنة بأرقام العام الماضي، فقد وصل عدد المصابين بأورام سرطانية إلى 196 ألف بين الرجال و175 ألف بين النساء.



وفيما يتعلق بأكثر أنواع السرطانات التي تم تشخيصها، جاء سرطان الثدي في المرتبة الأولى بنسبة 54976 حالة، أي ما يعادل 14،6% من نسبة التشخيص الجديد، تلاه سرطان القولون والمستقيم بـ 43702 حالة، ثم الرئة بـ 40882 حالة، وأخيرا البروستاتا التي سجلت حالات التشخيص بها 36074.



وشهد سرطان الرئة ارتفاعا مقلقا لدى النساء بنسبة زيادة سنوية تقدر بـ 3،4%، نتيجة التوسع في تناول التبغ.



ورغم هذه الزيادة في الإصابات، إلا أن عدد الأشخاص الذين يبقون على قيد الحياة بعد التشخيص في ارتفاع أيضا، إذ بلغ عددهم 3،6 مليون شخص، أي بزياة 37%، بالمقارنة بالأرقام المسجلة منذ عشر سنوات.



وجاء زيادة في عدد الأشخاص الذين يبقون على قيد الحياة بعد التشخيص بفضل فاعلية حملات الوقاية والعلاج المبتكر المتوفر حاليا.



ونوه التقرير إلى أن أرقام الإصابة بسرطان القولون والمستقيم شهدت انخفاضا لدى الجنسين على السواء، ويرجع الفضل في ذلك إلى فاعلية برامج الفحص، إذ انخفض معدل هذا السرطان بنسبة 20% بالمقارنة بعام 2013.



الخبر السعيد الآخر، بحسب التقرير، هو انخفاض معدل الوفيات جراء الأورام السرطانية في 2020، بالمقارنة بعام 2015، إذ من المتوقع أن تتراجع نسبة الوفيات بنسبة 6% لدى الرجال و4،2% لدى السيدات.



