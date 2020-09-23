وزير الصحة الإيطالي يعلن إنشاء لجنة الرعاية الصحية لكبارالسن

أنسامد- 23 سبتمبر/ أيلول - أعلن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا، في مرسوم خاص، إنشاء لجنة إصلاح الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية لكبار السن.



وسيترأس هذه اللجنة فينشينزو باليا، كبار مستشاري المعهد اللاهوتي لعلوم الزواج والأسرة، كما ستضم شخصيات بارزة أخرى في القطاعات العلمية والاجتماعية.



وأوضح سبيرانزا أن الشهور الماضية لأزمة كورونا سلطت الضوء على الحاجة لإعادة التفكير العميق في سياسات الرعاية الاجتماعية والصحية لكبار السن، مشيرا إلى أن اللجنة الجديدة ستساعد المؤسسات في التحقيق في هذه الظاهرة واقتراح فرضيات لإصلاح الأزمة.



وقدم فينشينزو باليا الشكر للوزير لاختياره لهذه المهمة، مشددا على أن هذه اللجنة تمثل أداة ذات قيمة وتهدف إلى تسهيل الانتقال من الرعاية السكنية إلى التواجد الفعلي من خلال توفير الرعاية المنزلية ودعم العائلات والعلاج عن بعد.



وعبر فينشينزو عن أمله في أن تتمكن إيطاليا، التي تعد واحدة من أقدم الدول في العالم، من تقديم نموذج دعم صحي واجتماعي جديد يساعد الأشخاص المسنين على العيش في منزلهم، وسط نسيج أسري ومجتمعي.



