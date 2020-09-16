إيطاليا:السماح بعمل ممرضات المنازل في إيطاليا

أنسامد- 16 سبتمبر/أيلول - صوت مؤتمر المناطق والأقاليم المستقلة في إيطاليا على إدخال ممرضات الأسر، للعمل في المنازل ومساعدة الفئات المهمشة طبقا للقانون الصادر هذا العام بشأن عمل هؤلاء الممرضات.



وبحسب رئيس نقابة الممرضين والممرضات في إيطاليا، أنتونيو دي بالما، فإنه وفقا للقانون رقم 77 للعام الحالي، فإن 9500 ممرض وممرضة أسرية مستعدين لتقديم خدماتهم، موضحا أن الخطوط الإرشادية لعمل هؤلاء الممرضات تم التوافق عليها من قبل المناطق الإيطالية.



ولفت دي بالما أنه وفقا للقانون، فسيكون هناك 8 ممرضات أسرية لكل تعداد يصل إلى 50 ألف مواطن، موضحا أن هؤلاء الممرضات والممرضين الأسرين سيكون لهم دور مع عودة فتح المدارس بالإضافة إلى تنسيق محتمل مع المسؤولين عن متابعة فيروس كورونا في المؤسسات التعليمية.



وأضاف دي بالما:" الممرضات هنا، يمكننا أن نبدأ، بشرط أن المناطق لا تلعب بالأرقام، مشيرا إلى أن 8 ممرضات سوف يغطين 50 ألف مواطن، موضحا أن هذا الرقم من الممرضات والممرضين الأسريين صغير بالمقارنة بهذا العدد الضخم المحدد لهم.



وشدد دي بالما على ضرورة استغلال إدخال هؤلاء الممرضين والممرضات الأسريين، وإعادة تنشيط البروتوكولات بين المدارس والوكالات الصحية من أجل الاستفادة من هؤلاء الممرضات.



ولفت دي بالما إلى أن الممرضة الأسرية لن يقتصر عملها في الرعاية المنزلية، ولكن بإمكانها القيام بدورهن لدى العديد من أفراد الأسر، مثل الكبار والمراهقين وحتى الأفراد من ذوي الاحتياجات.



وأكد دي بالما على ضرورة التركيز على الفئات المصنفة ضعيفة والتي يكون وضعها خاص، في ظل الوضع الذي نمر به، بسبب جائحة كورونا.



