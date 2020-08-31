دراسة إيطالية تكشف عن طرق علاج جديدة ضد فيروس كورونا

أنسامد – 31 أغسطس/آب – كشفت دراسة إيطالية أن فيروس كورونا يتسبب في ضرر مزدوج في الرئة، حيث يتسبب في تلق كل من الحويصلات الهوائية والشعيرات الدموية الرئوية، مما يزيد من معدل وفيات المرضى في العناية المركزة.



وتسمح الدراسة التي أجرتها جامعة ومستشفى سانت أورسولا في بولونيا ونشرتها مجلة لانسيت ريسبراتوري ميديسين، بالكشف عن نتائج تتعلق بالأشخاص الأكثر عرضى للمخاطر والطرق التي ينبغي اتباعها حين يتم علاج حاملي هذا الفيروس.



وتحدد الدراسة نوعين من الاختبار الذين يسمحان بالتشخيص المبكر للفيروس، إلى جانب دعم أساليب العلاج المتاحة في العناية المركزة، الأمر الذي يقود في نهاية المطاب إلى خفض معدل الوفيات بنسبة تصل إلى 50%.



وأجريت الدراسة على 301 مريضا في عيادات مستشفى سانت أورسولا في بولونيا، وعيادة مودينا ومستشفى ماجوري ونيجواردا ومعهد هيومانيتاس في ميلانو، ومستشفى سان جيراردو في مونزا ومستشفى جيميلي في روما.



وأشرف على الدراسة مدير التخدير والعناية المركزة متعددة الأغراض في سانت أورسولا، الاستاذ ماركو رانييري، بالاشتراك مع فرانكو لوكاتيللي، رئيس مجلس الصحة الأعلى، والطبيب بمستشفى بامبينو جيزو.



