البدء في تجريب أول "لقاح صنع في إيطاليا" ضد كورونا

انسامد - 24 أغسطس/ آب - استهل معهد سبالانزاني في العاصمة الإيطالية، روما، التجارب السريرية لأول لقاح صنع في إيطاليا ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث حصل أول متطوع على أول جرعة من هذا اللقاح.



وحضر خلال أولى التجارب، رئيس منطقة لاتسيو، نيكولا زينجارتي، والمستشار الإقليمي للصحة، إلسيو داماتو ومديري معهد الأمراض المعدية في العاصمة.



وفي الساعة الثامنة والنصف صباحا، تلقى أول متطوع أول جرعة من هذا اللقاح الذي تم تطويره بشكل كامل في إيطاليا، بفضل بروتوكول تم توقيعه في مارس الماضي بين رئيس منطقة لاتسيو ووزير الصحة روبرتو سبيرانزا، ووزير الجامعات والبحث العلمي، جياتانو مانفريدي.



وخصص معهد سبالانزاني 8 مليون يورو من أجل تطوير هذا اللقاح، مقابل 5 مليون تم دفعها بواسطة منطقة لاتسيو، و3 مليون يورو دفعتها وزارة الجامعات والبحث العلمي.



ويتم تصنيع وانتاج وتسجيل هذا اللقاح بواسطة الشركة الإيطالية للتكنولوجيا الحيوية ريتيرا.



وأوضح مدير الصحة في معهد سبالانزاني، فرانشيسكو فايا، فيما يتعلق ببدء تجريب اللقاح على البشر: "نتمنى أن يكون اللقاح فعال. إذا صار كل شيء في المواعيد، نأمل أن يتم انتاجه في الربيع".



وتابع فايا: "سوف يتم وضع أول متطوع تم حقنه باللقاح، تحت الملاحظة لمدة 4 ساعات من قبل فريق ثم سيعود للمنزل، وسيتم متابعته على مدار 12 أسبوع"، مشيرا إلى أن المعهد سيجري تجارب على اللقاح على متطوعين أثنين الأربعاء المقبل، في حين سيتم إجراء التجارب السريريه للباقي خلال 24 أسبوع.



ولفت المسؤول إلى أنه في حالة نجاح هذه المرحلة، سيكون هناك مرحلتين ثانية وثالثة من التجارب سيتم إجراءها في دولة لاتينية ينتشر فيها الوباء.



ومن جانبه أوضح المدير العلمي لمعهد سبالانزاني أنه بهذا اللقاح، فإن إيطاليا أصبحت في مقدمة الدول التي تتنافس على الحصول على اللقاح، مشيرا إلى أن لقاح إيطالي سيعني أن البلد لن تكون عبدة أو خادمة للأخرين الذين يتوصلون إلى علاج ضد الوباء.



