مستشفى باسكال في نابولي تجرب اختبار سريع جديد ضد كورونا

أنسامد- 20 أغسطس/آب - جرب معهد باسكال الطبي في مدينة نابولي الإيطالية، اختبار سريع جديد ضد فيروس كورونا المستجد يمكنه تحديد الإصابة لدى الأشخاص الذين لديهم أعراض مختلفة.



ويمكن لهذا الاختبار السريع بالكشف عن الأشخاص المصابين بعدوى فيروس كورونا، ولكن أيضا الأشخاص الذين لا تظهر عليهم الأعراض أو لديهم أعراض خفيفة.



هذا الاختبار يمكنه التغلب على واحدة من المشكلات الرئيسية للوباء في الوقت الحالي، حيث أنه يعتمد في نتائجه على اختبار البيولوجيا الجزيئية للفيروس.



ويسمح هذا الاختبار السريع للأشخاص المصابين الذين يلتزمون المنازل من التأكد من إصابتهم من عدمها، وذلك بالاستناد إلى البيولوجيا الجزيئية، كما يمكن للأشخاص الذين ظهرت نتائج الاختبار سلبية تكرار الاختبار بعد بضعة أيام.



وأوضحت المستشفى أن الاختبار السريع الذي توصلت إليه يبدو أنه يعطي نتائج واعدة للغاية، إذ تم تجريبه في مختبر الطب التابع لمعهد باسكال، بالتعاون مع قسم الفيروسات بمستشفى جامعة فريدريكو الثاني، وقسم الأحياء الدقيقة وعلم الفيروسات في مستشفى كولي- بو كوتوينو.



