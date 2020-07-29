إيطاليا: مشروع لدعم الامهات المصابات باكتئاب ما بعد الإنجاب

أنسامد- 29 يوليو/ تموز - مساعدة الأمهات الجدد على العيش في سلام بعد فترة عصيبة من الحمل والوضع، وكذلك الخروج من الاكتئاب الذي يصيبهن بعد الوضع هو فكرة البرنامج الجديد الممول من وزارة الصحة الإيطالية.



يعمل البرنامج الجديد الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع سجل المواليد الجدد على إخراج الإمهات حديثي الولادة من الاكتئاب والعناية بهن خلال هذه الفترة الصعبة.



يستند المشروع الذي يبلغ قيمته 275 ألف يورو، على توفير مرافقة للسيدات خلال فترة الحمل والوضع والفترة التالية للإنجاب في الوحدات الصحية وكذلك تنفيذ أفضل التجارب، سواء على مستوى المستشفيات أو خارجها وطرق التعامل مع الحالة النفسية الناجمة عن التغيرات الجسدية، والتي تطبقها بعض المناطق في فينيسيا.



وستبدأ حملة تطبيق هذا البرنامج خلال الفترة المقبلة، إذ سيتم توزيع منشورات وملصقات في أقسام الولادة وأمراض النساء في الوحدات الصحية المحلية، والعيادات ولدى الاستشاريين والأطباء العام والمستقلين، من أجل تذكير الأمهات حديثي الإنجاب أن "كل حياة جديدة هي مغامرة جميلة".



الملصقات ستعطي توجيهات للسيادت بأنه في حالة مواجهة صعوبات من الممكن أن يطلبن المساعدة لدى المستشفى أو الوحدات الصحية المحلية.



ويضم البرنامج في بدايته 4000 فرد من العاملين في قطاع الصحة سيقمن بتوعية السيدات بشأن الاوجه النفسية للحمل والوضع، من أجل مساعدتهن على الكشف على كل مؤشر للاكتئاب ومن أجل إنشاء شبكة خدمات تستهدف الأمهات والمواليد.



