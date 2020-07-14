أكثر من ثلث الايطاليين يعانون من زيادة الوزن

أنسامد - 14 يوليو / تموز - كشفت دراسة إيطالية أن 4 من كل 10 إيطاليين يمارسون القليل من النشاط البدني ويأكلون القليل من الفاكهة والخضروات، مشيرة إلى أنه في الفئة العمرية التي يزيد عمرها عن 65 عامًا تؤثر مشاكل الوزن على ما يقرب من 6 من أصل 10 أشخاص.



وأوضحت الدراسة التي أجراها نظام المراقبة الصحية بالتنسيق مع المعهد الايطالي العالي للصحة أنه بالنسبة للفئة العمرية بين 18-69 عاما، فإن 40% من الايطاليين يعانون من الوزن الزائد، من بينهم 75% يعانون من زيادة الوزن و25% من السمنة.



وأضافت الدراسة أن واحدا فقط من كل 10 إيطاليين يستهلك كمية الفواكه والخضروات التي توصي بها إرشادات التغذية السليمة.



أما بالنسبة للكحول، فيستهلكه واحد من كل ستة بالغين. علاوة على ذلك، لا يزال عدد المدخنين مرتفعا، حيث تبلغ نسبة المدخيين في الفئة العمرية بين 18 و69 عاما 25%، وينخفض هذا المعدل مع تقدم العمر، ويصل إلى 10% بين الاشخاص الأكثر من 65 عامًا.



