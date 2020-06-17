ايطاليا:طفلة تسترد حاسة السمع بعد عملية إعادة بناء الوجه

أنسامد- 17 يونيه- حزيران- استطاعت طفلة أن تسترد سمعها، بفضل الـ 3D، إذ أجرى أطباء في مستشفى الأطفال سانتوبونو-باوزيليبون- في نابولي، عملية ناجحة لإعادة السمع للطفلة بإعادة بناء العظم الصدغي في وجهها باستخدام صيغة الـ3D.



وبحسب وزارة الصحة، فإن هذه العملية هي الاولى من نوعها، التي تمت باستخدام تكنولوجيا الـ 3D، التي لم يتم تطبيقها في القطاع الطبي من قبل في إيطاليا.



وأجريت العملية الجراحية بواسطة وحدة العمليات والجراحة الاصطناعية لصمم الأطفال، إذ كانت الطفلة تعاني من Atresia Auris، وهو تشوه خلقي يتسبب في عدم وجود الأذن والقناة السمعية الخارجية والأذن الوسطى، الأمر الذي ينجم عنه ضعف شديد في السمع، وما يترتب عليه من مشاكل في التعلم المدرسي.



ونفذ هذه العملية الجراحية فريق من الأطباء على رأسهم أنتونوي ديلا فولبي، مدير القسم، ودي لوشيا ، وفاريكيو وجرانتا، من قسم الجراحة الاصطناعية لصمم الأطفال.



واستخدم الأطباء برامج علاج الصورة الحديثة، بدءا من فحص التصوير المقطي للوجه، ثم انتاج نموج ثلاثي الأبعاد للمنطقة التي تعاني من التشوه، والتي بفضلها تم تصور بشكل دقيق الشكل التشريحي للمريض ووضع استراتيجية جراحية غاية في الدقة، سمحت في النهاية بنجاح العملية.



وتمت هذه العملية بعد تعاون المشفى مع مهندس في الطب الحيوي، وهو لويجي لوباريلو، الذي أجرى نموذج الـ 3D.



