إيطاليا:وزارة الصحة توصي بالتطعيم ضد الإنفلونزا

انسامد - 7 يونيو / حزيران - أوصت وزارة الصحة الايطالية بالتطعيم ضد الإنفلونزا لموسم الشتاء القادم لجميع الأطفال من 6 أشهر إلى 6 سنوات وكبار السن من سن 60 عامًا، وأوضحت أن اللقاح سيتم توفيره مجانا.



وذكرت وزارة الصحة في نشرتها حول موسم الإنفلونزا لعام 2020-2021 أنه من المتوقع تمديد التوصية بسبب حالة الطوارئ الصحية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، وذلك من أجل تسهيل التشخيص في الفئات العمرية الأكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض خطيرة.



ووفقا لنشرة وزارة الصحة التي جاءت بعنوان "الوقاية من الإنفلونزا ومكافحتها: توصيات لموسم 2020-2021"، في موسم الإنفلونزا القادم، ليس من المستبعد الانتشار بشكل مشترك لفيروسات الإنفلونزا وكورونا.



لذلك، من الضروري إعادة التأكيد على أهمية التطعيم ضد الإنفلونزا، وخاصة للأفراد المعرضين لخطر الاصابة بشكل كبير في جميع الأعمار، لتسهيل تشخيص والتعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها، نظرًا لتشابه أعراض الإنفلونزا وكورونا.



