التصلب المتعدد لا يزيد من خطر الاصابة بكورونا

أنسامد - 31 مايو / أيار - كشفت دراسة إيطالية حديثة أجرتها الجمعية الإيطالية لطب الأعصاب أن مرض التصلب المتعدد لا يزيد من مخاطر الاصابة بفيروس كورونا المستجد.



نشرت نتائج الدراسة التي أُجريت بالتعاون مع الجمعية الإيطالية للتصلب المتعدد في اليوم العالمي للتصلب المتعدد في 30 مايو. وقامت الدراسة بتحليل عدة مئات من الحالات، وأكدت أن مرضى التصلب المتعدد حتى أثناء العلاج المناعي لم يكن لديهم خطر أكبر للإصابة بفيروس كورونا.



يقول Gioacchino Tedeschi رئيس الجمعية الإيطالية لطب الأعصاب : كانت إيطاليا الدولة الأولى التي أبلغت عن حالات الاصابة بكورونا لدى الأشخاص المصابين بالتصلب المتعدد، ونشرت قبل بضعة أسابيع أول تحليل لحالة 232 مريضًا في دورية لانسيت الطبية.



وأوضحت الدراسة أن أكثر من 10% من المرضى الذين شملتهم الدراسة اضطروا إلى اللجوء إلى الرعاية في المستشفيات، كما تم نقل 4% من الحالات إلى وحدات العناية المركزة.



