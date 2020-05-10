عالم أوبئة: فيروس كورونا يفقد قوته نتيجة اجراءات الإغلاق

أنسامد - 10 مايو / أيار - أكد عالم الأوبئة الايطالي ماسيمو تشيكوزي استاذ علم الأوبئة في جامعة كامبوس بيو ميديكو في روما إن وباء فيروس كورونا المستجد يفقد قوته وتأثيره نتيجة إجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعي واستخدام أجهزة الحماية، وربما أيضا بسبب الطفرات العابرة، ما يجعله أقل عدوى.



جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ماسيمو تشيكوزي في جلسة استماع في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ الايطالي.



وقال ماسيمو تشيكوزي في تصريحا لوكالة "أنسا": إن ما يتم القيام به في النماذج التي طورتها مجموعات مختلفة من الباحثين في هذه الأيام كلها فرضيات، لأنه لا يوجد دليل على إمكانية التسبب في العدوى في المختبر.



وأضاف: هناك شيء واحد نجده هو أن الفيروس يفقد قوته أولاً بسبب الإغلاق، ثم ربما لأنه يتحور. هناك طفرات عابرة تستمر لبضعة أسابيع ثم ربما تختفي، والتي لا تختفي يمكن للابحاث أن تعمل عليها، مما يجعل الفيروس أقل عدوى.



