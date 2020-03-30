ايطاليا-كورونا: تأجيل مليون عملية جراحية

انسامد - 30 مارس - اذار - تقرر تأجيل دخول المستشفيات مالا يقل عن مليون حالة مرضية تحتاج الي العلاج بسبب جائحة فيروس كورونا في أربعة أشهر هي مارس -ابريل-مايو و يونيو.. من بينهم أكثر من نصف مليون عملية جراحية غير عاجلة ، تتراوح من استبدال مفصل الفخذ إلى الانزلاق الغضروفي بالاضافة اليالي الجراحات الجلدية".



و يقول امريكوكوشيتي مدير المدرسة الثانوية للاقتصاد وإدارة النظم الصحية في الجامعة الكاثوليكية في روما. ان هذا الوضع سيكون له تداعيات كبيرة جدا علي الوضع الصحي في البلاد فيما يتعلق بقوائم الانتظار التي ستطول كثيرا حيث انه في احسن الفروض و لو هدأت الجائحة لن نتمكن من اجراءهذه الجراحات قبل شهر يونيو /حزيران حيث ستضاف الحالات المؤجلة للحالاتالمحدد لها منذ البداية شهر يونيو.



واضاف انه على سبيل المثال ، يتم إجراء عدد قليل جدًا من العمليات الجراحية في جراحة الأعصاب ، بشكل أساسي تقريبًا لسرطان الدماغ امابالنسبة للتدخلات الجراحية الخاصة بامراض الجهاز الهضمي تم إيقاف جميع التدخلات باستثناء تلك الخاصة بسرطان القولون والمستقيم على سبيل المثال.



