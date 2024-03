La città saudita di AlUla lancia la prima campagna di marketing

(ANSAmed) - ROMA, 01 MAR - L'antica città saudita di AlUla sta lanciando la sua prima campagna di marketing globale.Presentata ieri con eventi di lancio in sei grandi città internazionali - Dubai, Londra, New York, Parigi, Shanghai e Mumbai - 'Forever Revitalizing' mira a ridefinire il turismo nella regione, scrive il sito di ArabNews online.Si tratta di un "momento di trasformazione" per AlUla, in quanto guarda al di là del suo potenziale di sito storico per mettere in evidenza i programmi e le iniziative progettati per "creare un futuro migliore per tutti coloro che vivono, lavorano e visitano la nostra antica oasi", ha affermato Melanie D'Souza, direttore esecutivo del marketing presso la Royal Commission for AlUla ."Questa iniziativa ridefinisce AlUla come qualcosa di più di una semplice destinazione di viaggio, enfatizzando il suo profondo patrimonio, i suoi paesaggi mozzafiato e il suo ricco arazzo culturale, presentando una visione olistica che trascende il convenzionale", ha proseguito.'Forever Revitalizing' è stata lanciata con l'obiettivo di trasformare la città in una destinazione culturale e patrimoniale di fama mondiale. La campagna mira inoltre a stimolare il numero di visitatori e la prosperità economica mostrando gli sforzi di rivitalizzazione globale di AlUla. Dai progetti di ripristino ecologico all'interno delle riserve naturali al ringiovanimento di mestieri e tradizioni secolari, fino alla promozione delle competenze locali e all'arricchimento culturale, la campagna posiziona AlUla "come figura pionieristica nella creazione di un'economia basata sull'esperienza", ha detto D'Souza.La nuova iniziativa coincide con un significativo aumento dei visitatori di AlUla, passati da 185.000 nel 2022 a 263.000 l'anno scorso. Inoltre, la quota di visitatori internazionali è aumentata dal 25% al 35%."Questo è in linea con la visione strategica di AlUla per un turismo che mira ad attrarre 1,1 milioni di visitatori entro il 2030, mantenendo costantemente l'impegno per la sostenibilità e la conservazione dell'integrità della destinazione", ha aggiunto.La campagna si rivolge in particolare a quattro tipi di viaggiatori: quelli di lusso, i nomadi, i viaggiatori intrepidi e i pensionati attivi e benestanti. (ANSAmed).

