(ANSAmed) - ROMA, 19 GEN - I dati preliminari della Banca Centrale rivelano una notevole impennata delle entrate turistiche della Giordania nell'anno fiscale 2023, con un sostanziale aumento del 27,4%, per un totale di 7,4 miliardi di dollari. Questa notevole crescita, scrive l'agenzia giordana Petra, può essere attribuita all'aumento degli arrivi, con un incremento del 25,8%, per un totale di 6.353.800 visitatori.Analizzando i dati specifici, le entrate turistiche nel dicembre 2023 sono state pari a 359,3 milioni di JD (equivalenti a 506,8 milioni di dollari).Sebbene ancora significativa, questa cifra riflette un calo marginale del 3,4% rispetto a dicembre 2022. Il calo è attribuito principalmente alla riduzione dell'8,0% delle presenze turistiche, per un totale di 416,6 mila visitatori nel mese, rispetto al corrispondente periodo del 2022. (ANSAmed).

