Oman: lanciato un fondo per aumentare gli investimenti nelle pmi

(ANSAmed) - ROMA, 18 GEN - Il fondo sovrano dell'Oman, Oman Investment Authority, ha lanciato un fondo da 2 miliardi di rial omaniti (5,2 miliardi di dollari) per incoraggiare gli investimenti nel settore privato e nelle piccole e medie imprese.Il Future Fund Oman, annunciato nel maggio dello scorso anno, mira a rafforzare l'economia del sultanato sostenendo la diversificazione e attirando maggiori investimenti esteri, ha affermato il ministero dell'Economia dell'Oman, scrive il quotidiano emiratino The National. Si prevede che si concentrerà su settori quali il turismo, l'industria manifatturiera, l'energia verde, le risorse marittime e la tecnologia."Il fondo è un catalizzatore per la crescita dell'economia nazionale e un partner affidabile per gli investitori locali e internazionali che desiderano espandere la portata dei loro progetti nell'economia dell'Oman", ha affermato il presidente dell'OIA Abdulsalam Al Murshidi all'Oman News Agency.La nazione del Golfo, fortemente dipendente dagli idrocarburi, ha lanciato un programma triennale di stabilità fiscale nell'ottobre 2022 per dare slancio alla ripresa economica dal rallentamento causato dalla pandemia e sostenere lo sviluppo del settore finanziario del Paese.Si stima che l'economia dell'Oman crescerà dell'1,3% nel 2023, in calo rispetto al 4,3% nel 2022, a causa dei tagli alla produzione petrolifera dell'Opec+, ha affermato il Fondo monetario internazionale a novembre.Uno dei pilastri ecnomici di Oman Vision 2040 è aumentare le entrate derivanti dal turismo.Nel 2022, l'Oman ha accolto circa 2,9 milioni divisitatori, in aumento del 348% rispetto al 2021.Il paese prevede di guadagnare più di 9 miliardi di rial all'anno dal turismo entro il 2040, nel tentativo di diversificare la propria economia lontano dai proventi del petrolio. (ANSAmed).

