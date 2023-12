Tunisia: entrate turistiche in aumento del 29%

TUNISI - Sono state di circa 1,98 miliardi di euro le entrate turistiche registrate in Tunisia dall'inizio dell'anno sino al 10 dicembre scorso, in aumento del 29% rispetto allo stesso periodo del 2022 e un dato superiore a quello del 2019 (anno di riferimento pre Covid) che era di circa un miliardo e mezzo di euro. Lo rivelano i dati diffusi dal ministero tunisino del Turismo.



Alla fine del 2023, secondo le previsioni del ministero, si arriverà ad oltre nove milioni di visitatori, numero mai registrato in passato. Questo dato tiene conto del conteggio dei tunisini residenti all'estero che fanno rientro per vacanza in Tunisia.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA