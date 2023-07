A Lampedusa nessun calo turistico nel primo semestre

(ANSAmed) - LAMPEDUSA, 06 LUG - Sono stati 40.427 i passeggeri sbarcati, lo scorso giugno, all'aeroporto di Lampedusa. Lo stesso mese dello scorso anno erano stati invece 43.027.



La flessione - di cui molti isolani parlano, determinata a loro dire dal fenomeno dell'immigrazione clandestina e dei quotidiani servizi giornalistici - è stata pari al 6%. Ma il totale dei movimenti aerei-passeggeri del primo semestre 2023 è in positivo: sono stati 96.520 i passeggeri, rispetto agli 83.349 del 2022. Dati ai quali vanno aggiunti anche coloro che hanno scelto di raggiungere le Pelagie con il traghetto di linea o, a giugno, con l'aliscafo.



Alcuni operatori turistici di Lampedusa riconoscono che ci si aspettava esattamente questo trend e che era impossibile che si raggiungessero i numeri dello scorso anno, quando c'erano ancora molti Paesi esteri difficili da raggiungere a causa del Covid e quando gli italiani, sempre a causa dell'emergenza sanitaria anche se quasi ormai finita, lo scorso anno hanno scelto di restare in vacanza in Italia, privilegiando le coste del Sud.



