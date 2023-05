Oman punta su turismo d'avventura, in cantiere 40 nuovi progetti

ROMA - L'Oman intende attirare un maggior numero di viaggiatori d'avventura da tutto il mondo con il lancio di oltre 40 progetti in tutto il sultanato.

Il ministero del Patrimonio e del Turismo ha infatti illustrato i piani per nuovi progetti di turismo d'avventura, tra cui funivie, zipline e sentieri di montagna. La diversità naturale dell'Oman, ricca di montagne, grotte, valli, deserti e regioni costiere, attrae già i viaggiatori in cerca di emozioni forti. I nuovi progetti, scrive il quotidiano emiratino The National, attireranno un maggior numero di visitatori e daranno impulso all'industria turistica e all'economia del Paese, riferisce il ministero.

Pensati per offrire ai viaggiatori esperienze più varie all'aria aperta, i progetti includono una funivia nel giardino botanico dell'Oman ad Al Khoudh, a Muscat, e zipline a Wadi Darbat, nel Dhofar.

Alcuni progetti sono già in fase di realizzazione e altri se ne aggiungeranno entro il 2025, ha spiegato il ministero. Le aspre catene montuose del sultanato saranno sviluppate come parte dei piani, con nuovi percorsi escursionistici a Wadi Bani Khalid e Wadi Al Arbaeen, destinazioni note per le loro sorgenti e cascate naturali.

In totale, saranno asfaltati 15 sentieri di montagna, molti dei quali nella catena montuosa dell'Hajar, che ospita Jebel Shams, la montagna più alta dell'Oman.

Si sta valutando anche la costruzione di campeggi, spogliatoi, caffè e altre strutture turistiche sui sentieri di montagna esistenti a Wadi Bani Awf. Il ministero ha in programma di ampliare le strutture speleologiche ricreative, un'altra grande attrazione per i viaggiatori d'avventura, e sta lavorando per approvare le licenze di alcune aziende turistiche selezionate che consentiranno loro di organizzare spedizioni.