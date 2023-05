Più di 2,9 mln di visitatori in Marocco da gennaio a marzo

RABAT - Più di 2,9 milioni di turisti in Marocco nel primo trimestre del 2023. Un boom di ingressi con un tasso di crescita del 238% di arrivi rispetto a marzo dell'anno scorso, secondo l'Osservatorio del Turismo marocchino.



Sono soprattutto spagnoli e inglesi a segnare un importante passo avanti nei dati con un aumento rispettivamente del 45 e del 28 per cento rispetto al 2019, ma anche Stati Uniti (+5%) e Italia (+9%) crescono, probabilmente spinti a visitare il Marocco anche dopo la performance della squadra di calcio agli ultimi mondiali. La destinazione preferita è Marrakech, ma occhi puntati anche su Tangeri, Essaouira e Rabat, tutte città sulla costa, che registrano un aumento significativo di pernottamenti.



Gli indicatori lasciano presagire un anno eccezionale rispetto all'anno d'oro di riferimento, il 2019, quello cioè prima della pandemia. Con questi 2,9 milioni di visitatori accolti nel primo trimestre, cioè nel periodo di bassa stagione per il Marocco, gli operatori del settore puntano a contarne 13 milioni alla fine dell'anno e con il boom di aprile e maggio, ancora in corso di registrazione, persino 15. Nel portafoglio marocchino le entrate turistiche toccheranno i 10 miliardi di euro, se la media del primo trimestre viene confermata per tutto l'anno. Sono dati in controtendenza, perché stando all'Organizzazione mondiale del turismo, in tutto il pianeta gli arrivi nel primo trimestre 2023 sono in calo del 20% rispetto al 2019. A parte il Medio Oriente, che cresce del 15%, tutte le regioni del mondo continuano a registrare diminuzioni a due cifre, dimostrando così la difficoltà di recuperare gli arrivi in un'arena mondiale sempre più competitiva (-10% per l'Europa, -46% per l'Asia, -14% per l'America, -12% per l'Africa).