In Marocco 11 milioni di turisti consolidano ripresa del settore

(ANSAmed) - RABAT, 27 MAR - Il Marocco recupera terreno sul Turismo. Oltre 11 milioni di viaggiatori pari all'84% degli ingressi del 2019 consolidano la road map del settore. A gennaio 2023 il numero di arrivi turistici è aumentato del 13,6%, dopo il +16% di dicembre, +10,1% a novembre e +15,1% a ottobre 2022.



Un risultato che pone il Marocco al di sopra della media mondiale (tasso di recupero del 63%), del Medio Oriente (83%), dell'Europa (80%) e dell'Asia Pacifico (23%).



Per i prossimi tre anni l'obiettivo è di attrarre 17,5 milioni di turisti, raggiungere i 120 miliardi di entrate in valuta estera, creare 80.000 posti di lavoro diretti e 120.000 indiretti, oltre a riposizionare il turismo come settore chiave dell'economia nazionale. La sfida è raggiungere i 26 milioni di turisti entro il 2030. L'investimento è di 6,1 miliardi di dirham, messi a disposizione dal Ministero del Turismo. La strategia cambia rispetto agli anni precedenti, frammentando l'offerta Marocco sulle diverse destinazioni tematiche, quali sport acquatici, trekking per il settore montano e 'city break' che punta a consolidare le città del Marocco come destinazioni privilegiate di soggiorni anche di breve durata. (ANSAmed).





Ottieni il codice embed