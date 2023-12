In Arabia Saudita Intercontinentale in attesa Mondiali calcio

ROMA - I brasiliani del Fluminense contro gli egiziani dell'Al Ahly, gli inglesi del Manchester City contro i giapponesi dell'Urawa Reds. E' questo il menù verso la finale dei Mondiali per club della Fifa in corso in Arabia Saudita, nell'affollato stadio Re Abdullah di Gedda, in due semifinali che portano le finaliste all'attesa partita di venerdì, che assegna la Coppa Intercontinentale. I tifosi dell'Arabia Saudita hanno sognato l'avanzamento dell'Al Itthiad che ha vinto la prima partita preliminare 3-0 contro l'Aukland, ma poi si è arresa nei quarti contro la squadra campione d'Africa, gli egiziani dell'Al Ahly.



Ma l'entusiasmo resta e l'attesa è per lo spettacolo in campo per le semifinali, in uno stadio che è sempre pieno e che testimonia il calcio sempre più amato del Paese arabo, che aspetta solo l'ufficializzazione della candidatura a sede dei Mondiali per le nazionali del 2034, prevista a fine 2024, anche se è ormai scontata visto che, dopo il ritiro della candidatura dell'Australia, l'Arabia Saudita è ora l'unica candidata. "Sono fiducioso nel fatto che proseguiremo a unire il mondo da questo splendido Paese dove quest'anno incoroneremo il club campione del mondo", ha detto il presidente della Fifa Gianni Infantino da Gedda, in dichiarazioni riportate da Arab News. La Fifa sta lavorando intensamente con l'Arabia Saudita e ha svolto a Gedda anche la riunione della federcalcio mondiale per decidere le regole di accesso al nuovo Mondiale per Club a 32 squadre che inizierà negli Usa nel 2025 e che è atteso dai club attratti dalle decine di milioni di dollari di compensi in ballo.



Intanto l'Arabia Saudita si gode i club ma aspetta le nazionali nel 2034, come ha sottolineato di recente il ministro dello Sport Abdulaziz bin Turki Al-Faisal alla Bbc. "Abbiamo dimostrato di poter ospitare grandi eventi di livello mondiale nello sport, siamo già a quota 85 - ha detto -. Ora siamo pronti per ospitare i Mondiali di calcio nel 2034 con degli straordinari Mondiali. Venti milioni di nostri cittadini hanno meno di 30 anni e giochiamo il nostro ruolo internazionale nello sport per attirarli alla passione sportiva".



L'Arabia Saudita ospita già un Gran Premio di Formula 1, i tornei Atp di tennis, i match mondiali di pugilato e crescenti tour ciclistici, in questi giorni si gode i club in attesa del grande evento delle nazionali di calcio.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA