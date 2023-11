Gli ex piloti di Formula 1 a Dubai per la 1000 Miglia

ROMA - Le star della Formula Uno in pensione si uniranno all'ex modella e pilota Jodie Kidd nella seconda edizione della 1000 Miglia che si terrà negli Emirati Arabi il mese prossimo.



Uno schieramento di 120 squadre provenienti da 31 Paesi prenderà posto il 3 dicembre all'ippodromo Meydan di Dubai per un tour di 1.600 km che inizierà 24 ore dopo e che toccherà tutti e 7 gli emirati, fermandosi per la prima volta in Oman, scrive il quotidiano emiratino The National.



Tra i partecipanti l'ex pilota della Ferrari, Stefan Johansson, l'ex pilota belga della Williams Thierry Boutsen, l'austriaco Dieter Quester, che ha partecipato al Gran Premio d'Austria del 1974 per il team Surtees, e la Kidd, che corre per la Maserati, guideranno auto d'epoca per un tour di 5 giorni negli Emirati e nella penisola di Musandam in Oman.



"La 1000 Miglia ha una storia quasi centenaria con radici profonde che nel tempo l'hanno portato a essere universalmente riconosciuta come la più importante gara per auto storiche al mondo", ha dichiarato l'amministratore delegato di 1000 Miglia Srl Alberto Piantoni.



Attualmente sono in viaggio verso gli Emirati veicoli provenienti da Germania, Italia, Svizzera, Francia, Belgio, Regno Unito e Stati Uniti. Tra i classici, un'Alfa 6C 1750 GS Aprile del 1931, una Aston Martin DB6 del 1969, una Ferrari 275GTB4 del 1968 e una AC Ace del 1956, l'auto che è diventata la leggendaria Shelby Cobra.