Atenei spagnoli, 'rivedremo gli accordi coi campus israeliani'

(ANSAmed) - MADRID, 09 MAG - I rettori di 77 università spagnole si impegnano a "rivedere e, in caso fosse necessario, sospendere gli accordi di collaborazione con università e centri di ricerca israliani che non si siano schierati espressamente in favore della pace e del rispetto del diritto umanitario internazionale": è quanto reso noto in un comunicato dalla Conferenza di Rettori e Rettrici delle Università Spagnole (Crue), che si dice "profondamente costernata dai gravissimi fatti in corso attualmente nella Striscia di Gaza".I massimi responsabili della maggior parte degli atenei iberici aggiungono che sentono "proprie" le rivendicazioni espresse negli ultimi giorni dagli studenti di diversi campus attraverso accampamenti e altri atti di protesta contro le violenze sulla popolazione civile palestinese e invocano "la fine immediata e definitiva delle operazioni militari" nella Striscia e di "qualsiasi atto di carattere terroristico", la "liberazione degli ostaggi da parte di Hamas" e l'entrata urgente di aiuti umanitari a Gaza. I rettori si dicono anche pronti a "vigilare" per evitare atti di "islamofobia" o "antisemitismo", garantendo però l'esercizio "della libertà d'espressione". Nella Crue sono rappresentate 50 università pubbliche e 27 università private spagnole.Intanto, attività legate alle azioni di protesta degli universitari spagnoli per la situazione a Gaza si sono susseguite in diversi campus anche nelle ultime ore: tra i presidi più attivi ci sono quelli di Valencia, primo ateneo in cui gli studenti hanno dato vita a un accampamento solidale con i civili palestinesi, Malaga, Granada e Barcellona. A Madrid, il moto rivendicativo ha inoltre raccolto l'adesione di alcuni personaggi noti, come la rock band Vetusta Morla o il cantautore Ismael Serrano, che in giornata hanno suonato dal vivo nella zona della Città Universitaria, dove gli studenti si sono accampati con le loro tende. (ANSAmed).

