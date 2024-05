Siria: Assad riceve il capo delle forze filo-Iran in Iraq

(ANSAmed) - ROMA, 07 MAG - Il capo delle forze irachene filo-iraniane, Faleh Fayyad, è stato ricevuto oggi a Damasco dal presidente siriano Bashar al Assad. Lo riferisce l'agenzia governativa siriana Sana.La Siria è da decenni un alleato strategico dell'Iran e fa parte del cosiddetto Asse della resistenza composto, tra gli altri, da Hamas palestinese, dagli Hezbollah libanesi, dagli Huthi in Yemen.Fayyad comanda le Forze di Mobilitazione Popolare (Hashd Shaabi), create nel 2014 sull'onda della militarizzazione delle comunità sciite irachene per 'difendersi dalla minaccia dell'Isis'.La Mobilitazione popolare è composta da una serie di partiti armati, che godono della maggioranza dei seggi nel parlamento federale iracheno.Quasi ogni giorno le forze irachene filo-iraniane, da anni dispiegate in Siria, rivendicano attacchi con droni e razzi contro obiettivi israeliani. (ANSAmed).

