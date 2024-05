L'Emiro del Kuwait in Turchia per incontrare Erdogan

(ANSAmed) - ISTANBUL, 07 MAG - L'Emiro del Kuwait, Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, è arrivato all'aeroporto Esenboga di Ankara dove è stato accolto dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan, come riporta Anadolu. I due leader hanno in programma colloqui bilaterali presso il palazzo presidenziale della capitale turca ed è attesa la firma di una serie di accordi di cooperazione tra i due Paesi, che già collaborano a livello di commercio, industria della Difesa e turismo, con circa 400mila cittadini del Kuwait che hanno visitato località turche nel 2023.L'interscambio commerciale tra i due Paesi ha raggiunto lo scorso anno i 700 milioni di dollari mentre la Turchia ospita circa 400 aziende del Kuwait che hanno investito nel Paese circa 2 miliardi di dollari. Ankara è impegnata nel settore delle costruzioni in Kuwait con 50 progetti, tra cui la realizzazione di un nuovo aeroporto internazionale, per investimenti pari a 9,2 miliardi di dollari. (ANSAmed).

