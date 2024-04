(ANSAmed) - ROMA, 30 APR - Un funzionario diplomatico ampiamente citato dai media in lingua ebraica, ripreso dal Times of Israel, afferma che Israele ha deciso che non invierà ancora una delegazione al Cairo per i colloqui sulla tregua."Aspetteremo le risposte mercoledì sera e poi decideremo", dice il funzionario anonimo.I media israeliani avevano sostenuto lunedì sera che una delegazione sarebbe dovuta recarsi al Cairo martedì per ulteriori colloqui. (ANSAmed).

