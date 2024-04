ROMA - "Come G7 abbiamo chiesto un cessate il fuoco immediato a Gaza e la liberazione di tutti gli ostaggi. Per l'attacco a Rafah l'esercito israeliano si sta preparando, noi facciamo di tutto per scongiurarlo e soprattutto stiamo lavorando per fare in modo che ci sia il minor numero possibile di vittime civili". Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a Un giorno da pecora su Rai Radio 1.





