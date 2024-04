Hamas, Sinwar comanda a Gaza e visita le zone di battaglia

(ANSAmed) - ROMA, 24 APR - Un alto funzionario di Hamas intervistato dal quotidiano londinese Al-Arabi Al-Jadid del Qatar, ripreso da Haaretz, ha rivelato che il leader Yahya Sinwar continua a comandare l'organizzazione a Gaza e addirittura è uscito dai tunnel in cui si nascondeva per visitare le zone di battaglia in superficie.L'alto funzionario ha quindi affermato che l'organizzazione si è offerta di rilasciare 40 ostaggi israeliani nella prima fase dell'accordo e non 20 come ha affermato Israele. Il funzionario ha aggiunto che il numero degli ostaggi ancora in vita è significativamente superiore a 20, anche se non è possibile dire il numero esatto. "Hamas detiene 30 ufficiali e agenti dello Shin Bet che sono stati catturati il ;;7 ottobre e sono sottoposti a un livello di sicurezza estremamente elevato", ha detto il funzionario. (ANSAmed).

