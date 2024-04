Commissione Ue, 'lavoriamo sul sostegno al Libano'

(ANSAmed) - BRUXELLES, 24 APR - Il lavoro a favore della stabilità del Libano "è in corso". Lo ha detto un portavoce della Commissione europea a seguito della visita nel Paese del commissario Ue per l'Allargamento e il vicinato, Oliver Varhely, avvenuta lunedì.I contatti proseguono "sulla base di questa visita, faremo annunci se e quando potremo farlo"; ha spiegato il portavoce, spiegando di non poter ancora offrire dettagli. (ANSAmed).

