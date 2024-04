Arresti al Cairo, comitato egiziano giornalisti chiede rilascio immediato

(ANSAmed) - IL CAIRO, 24 APR - Il Comitato egiziano per le libertà dei giornalisti ha condannato l'arresto, avvenuto ieri al Cairo, di 18 attivisti, due dei quali con doppia cittadinanza italiana, a una manifestazione contro le aggressioni alle donne a Gaza e in Sudan, e ne hanno chiesto l'immediato rilascio.Si trattava - scrivono in una nota - di una "manifestazione pacifica organizzata davanti alla sede delle Nazioni Unite per protestare contro l'inazione internazionale contro l'aggressione contro il popolo di Gaza, in particolare le violazioni contro le donne a Gaza e in Sudan, in un contesto di silenzio internazionale".Una delegazione del sindacato guidata dal leader sindacale Khaled Al-Balshi ha visitato il dipartimento di polizia di Maadi (il quartiere del Cairo dove sono avvenuti i fatti) per informarsi sullo status dei giornalisti arrestati, poiché è stato confermato che non tutti gli arrestati erano presenti all'interno del dipartimento di polizia di Maadi."Il Comitato per le libertà conferma che il capo del sindacato ha comunicato con tutte le parti interessate per chiedere il rilascio dei giornalisti e di tutti gli arrestati", conclude la nota. (ANSAmed).

